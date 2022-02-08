Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazır
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08 Şubat 2022 14:45
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çarşamba günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bandırmaspor Tesisleri'nde şiddetli yağmur ve rüzgar altında basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Demir Grup Sivasspor, çarşamba saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

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