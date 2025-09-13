Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Malili futbolcu Aly Malle'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Aly Malle'ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Futbola Black Stars'ta başlayan Aly Malle, ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Malatyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Otelul Galati, Şanlıurfaspor forması giydi. Malili futbolcu son olarak Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı
Sivasspor, Aly Malle'yi transfer etti
Sivasspor, Malili futbolcu Aly Malle'yi renklerine bağladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Malili futbolcu Aly Malle'yi renklerine bağladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
İşte 2025/26 Galatasaray
-
9
İşte 2025/26 Fenerbahçe
-
8
Beşiktaş - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
-
7
Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!
-
6
Transfer dönemi sona erdi!
-
5
Alperen Şengün'den Yunanistan'a deniz göndermesi!
-
4
Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden mağlup etti!
-
3
TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçına saat değşikliği!
-
2
Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi şok: 9 kişiye mağlup!
-
1
Eyüpspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 15:08 Süper Lig takımları, 213 transferin 149'unu yurt dışından getirdi
- 14:54 Kayserispor'un Manchester United'dan transferi son anda yattı
- 14:41 Süper Lig kulüpleri 213 transfer yaptı
- 14:38 Niğdeli genç milli boksörlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu
- 14:30 Juventus - Inter maçı S Sport Plus'ta!
- 14:18 Atlı okçuluk tutkunu Gamze İdigük'ün hedefi Türkiye şampiyonu olmak
- 14:15 Kayserispor, Deniz Dönmezer'i transfer etti
- 14:14 Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk peşinde
- 13:57 Ali Koç'tan MHP sorusuna yanıt
- 13:37 İşte Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması!
- 13:30 Gebze Belediye Spor Kulübünde ilk yılda hedef play-off!
- 13:25 İşte Galatasaray'ın yaz transfer dönemi karnesi
- 13:24 Türkiye, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülke birinciliği hedefliyor
- 13:20 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi beş eksik!
- 13:20 Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 138. randevu
- 13:09 Domenico Tedesco: "Oyunu domine edeceğiz"
- 12:59 Gaziantep FK, Kocaelispor'u konuk edecek
- 12:56 Sivasspor, Aly Malle'yi transfer etti
- 12:46 Jota Silva, Beşiktaş'ın 194. yabancı futbolcusu oldu
- 12:39 Süper Lig takımları 141 yabancı futbolcu aldı
- 12:39 12 Dev Adam, kupa için Almanya karşısında!
- 12:29 Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!
- 12:19 Fenerbahçe, her pozisyona transfer yaptı
- 12:17 Dursun Özbek: "Metin Oktay bizim kralımızdır"
- 11:53 Beşiktaş'ta Jota Silva'da dikkat çeken detay!
- 11:48 Tedesco'yu bekleyen yoğun fikstür!
- 11:23 Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında
- 11:16 Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor hedefi!
- 11:03 Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi!
- 10:34 Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı!
- 10:31 TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçına saat değşikliği!
- 10:30 Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür
- 10:24 Yusuf Demir, Galatasaray'ın teklifini reddetti!
- 10:16 Tedesco'dan ilk sınav öncesi hücum mesaisi
- 09:45 Türkiye hezimeti sonrası Yunanistan'da manşetler!
- 09:14 Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden mağlup etti!
- 01:54 Milli boksör Şeyma Düztaş, dünya üçüncüsü oldu
- 01:51 Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Bodrum FK'ye kiraladı
- 01:37 Antalyaspor Başkanı Perçin transfer dönemini değerlendirdi
- 01:37 Samsunspor'dan golcü takviyesi: Cherif Ndiaye!
- 01:35 Eyüpspor'dan iki transfer!
- 01:28 Alperen Şengün'den Yunanistan'a deniz göndermesi!
- 01:26 Beşiktaş - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
- 01:19 Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu
- 01:17 Furkan Korkmaz: "Yolun sonu altın olur umarım"
- 01:16 İşte 2025/26 Trabzonspor
- 01:09 Antalyaspor, Bachir Gueye'yi kadrosuna kattı
- 01:09 İşte 2025/26 Beşiktaş
- 01:05 Gençlerbirliği'nde iki transfer birden!
- 01:05 İşte 2025/26 Fenerbahçe
- 01:02 Eyüpspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:01 RAMS Başakşehir, Faslı oyuncu Amine Harit'i kiraladı
- 00:56 Benfica'ya 90+2'de sahasında şok!
- 00:55 İşte 2025/26 Galatasaray
- 00:49 Sevilla, sahasında Elche ile yenişemedi
- 00:46 Transfer dönemi sona erdi!
- 00:43 Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi şok: 9 kişiye mağlup!
- 00:17 Hidayet Türkoğlu: "Ülkeye o gururla dönmek istiyoruz"
- 23:54 Yunanistan, EuroBasket'te 32 yıl sonra en ağır mağlubiyetini aldı!
- 23:37 TFF'ye EuroBasket finali için saat talebi!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Sevilla, sahasında Elche ile yenişemedi
Real Madrid'de Antonio Rüdiger sakatlandı
Thomas Frank'ten "Mola" önerisi!
Postecoglou: "Heyecan verici futbolu seviyorum"
Manchester derbisinde kale Altay Bayındır'ın!
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Arne Slot'tan Chiesa için açıklama!
Adrien Rabiot'tan Jonathan Rowe itirafı!
Premier Lig'de ayın oyuncusu Grealish
Chelsea'ye Delap'tan kötü haber!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|4
|4
|0
|0
|13
|1
|12
|2
|Trabzonspor
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|10
|3
|Göztepe
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|8
|4
|Konyaspor
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|7
|5
|Fenerbahçe
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|6
|Samsunspor
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|7
|7
|Antalyaspor
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|6
|8
|Gaziantep FK
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|6
|9
|Alanyaspor
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|10
|Eyüpspor
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|4
|11
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|12
|Karagümrük
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|3
|13
|Başakşehir
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|14
|Kayserispor
|3
|0
|2
|1
|2
|6
|2
|15
|Kocaelispor
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|1
|16
|Rizespor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|17
|Kasımpaşa
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|0
|18
|Gençlerbirliği
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|0