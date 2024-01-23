Sivasspor'a gurbetçi orta saha yolda

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Sivasspor gözünü gurbetçi Aksel Baran Potur'a çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Sivasspor'a gurbetçi orta saha yolda
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23 Ocak 2024 12:25
Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda harekete geçen Yiğidolar, orta sahaya takviye için rotasını Norveç'e çevirdi. Orta sahadaki genç ismi Yunus Emre Konak'ı İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a gönderen kırmızı-beyazlılar, yerini gurbetçi Aksel Baran Potur'la doldurmaya hazırlanıyor.

Sivas ekibi, Norveç 2. Ligi'nde Mons'ta oynayan 21 yaşındaki Potur için kulübüne teklif yaptı ve yanıt bekliyor. Sözleşmesi aralık ayında bitecek genç dinamo, U21 Milli Takımımız'da da görev yapıyor.

Bu sezon oynadığı 31 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

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