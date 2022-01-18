Sivasspor 8 eksikle Göztepe deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Göztepe'ye konuk olacak..

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor 8 eksikle Göztepe deplasmanında
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18 Ocak 2022 16:53
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de 21 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplayan ve 10. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, 21 puanla 16. basamakta bulunan Göztepe karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James, hasta olan Dimitrios Goutas ve Ziya Erdal ile ülkelerinin milli takımındaki Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, öğleden sonra İzmir'e gidecek.

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