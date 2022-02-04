Sivasspor 6 eksikli Gaziantep deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi sonucunda 31 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 9'uncu sırada bulunan Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi sonucunda 31 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 9'uncu sırada bulunan Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.