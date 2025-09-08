08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
0-135'
08 Eylül
Malavi-Liberya
0-136'
08 Eylül
Uganda-Somali
1-036'
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Sırbistan Milli Takımı'ndan Alimpijevic'e kanca!

Sırbistan Milli Takımı, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e başantrenörlük görevi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

08 Eylül 2025 19:06
Haber: Sporx.com dış haberler
Sırbistan Milli Takımı'ndan Alimpijevic'e kanca!
Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sportklub'ta yer alan haber göre; Sırbistan Basketbol Federasyonu, mevcut başantrenör Svetislav Pesic'in yerine geçecek isimlerle görüşmelere başladı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde listenin başında Dusan Alimpijevic'in olduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpte 2023'ten bu yana görev yapan Sırp başantrenör, kulüple olan sözleşmesini bu yaz 2026-27 sezonuna kadar uzatmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
