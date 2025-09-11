Singo'yu da sakatlıyorlardı!

Victor Osimhen'in sakat döndüğü milli takım arasında Galatasaray az daha yeni transferi Wilfried Singo'yu da kaybediyordu.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda 0-0 biten Gabon - Fildişi Sahilleri maçında rakip sol bek Ekomie'nin çok sert müdahalesinden kendini kaçırmaya çalışan Singo'nun ayakları yerden kesildi. Takla atan başarılı sağ bek, yere kontrollü şekilde düşmeyi başardı.
Singo kulübeden gelip son 30 dakika forma giydi.
Gabon'da ise Mario Lemina 90 dakika forma giydi.
Wilfried Singo, Gabon - Fildişi maçında sakatlık tehlikesi geçirdi.pic.twitter.com/VgMZqbn5iE
— Sporxtv (@sporxtv) September 11, 2025