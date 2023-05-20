Sinan Vardar: 'Beşiktaş taraftarları inanıyor'

Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
İşte Vardar'ın yazısı;
"Süper Lig'de sona yaklaşıyor. Nasıl bir lig yaşıyorsak ilginçtir, oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, üçüncü sırada ve son dönemece girerken, rakiplerinin puan kaybını bekliyor. Ve gerçek olan şu ki, siyah-beyazlı takım için şampiyonluk çok ama çok zor! Ama sezon kapanırken Beşiktaşlı taraftarlar, takımın mücadele azminden ve aldığı sonuçlardan oldukça memnun olduğunu ve gelecek sezon için umutlu olduğunu söyleyebilirim.
'ADANA DEMİR ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR'
İşte Vardar'ın yazısı;
"Süper Lig'de sona yaklaşıyor. Nasıl bir lig yaşıyorsak ilginçtir, oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, üçüncü sırada ve son dönemece girerken, rakiplerinin puan kaybını bekliyor. Ve gerçek olan şu ki, siyah-beyazlı takım için şampiyonluk çok ama çok zor! Ama sezon kapanırken Beşiktaşlı taraftarlar, takımın mücadele azminden ve aldığı sonuçlardan oldukça memnun olduğunu ve gelecek sezon için umutlu olduğunu söyleyebilirim.
'ADANA DEMİR ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR'
Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda çok önemli bir maça çıkacak. Bu sezonun en iyi ekiplerinden biri olan Güney temsilcisi Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupalarına katılmak için şansını son ana kadar kovalamak isteyecektir. Doğrusu Vincenzo Montella ve ekibi bu sezon övgüyü hak ediyor. Sevgili dostum Murat Sancak'ın, Adana Demirspor'u ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne kattığını biliyorum ve kendisini takdir ediyorum.
'AVRUPA'YI RİSKE ETMEZ'
Ben Beşiktaş'ın Adana'dan iyi futbol ve galibiyetle ayrılarak Avrupa kupasına katılmayı riske etmeyeceğini tahmin ediyorum. Umarım, Süper Lig kalitesi üzerinde futbol sergileyen iki takımın karşılaşmasını iki güzide ekibimize yakışan bir mücadele olur."
'AVRUPA'YI RİSKE ETMEZ'
Ben Beşiktaş'ın Adana'dan iyi futbol ve galibiyetle ayrılarak Avrupa kupasına katılmayı riske etmeyeceğini tahmin ediyorum. Umarım, Süper Lig kalitesi üzerinde futbol sergileyen iki takımın karşılaşmasını iki güzide ekibimize yakışan bir mücadele olur."