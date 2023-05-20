Sinan Vardar: 'Beşiktaş taraftarları inanıyor'

Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda çok önemli bir maça çıkacak. Bu sezonun en iyi ekiplerinden biri olan Güney temsilcisi Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupalarına katılmak için şansını son ana kadar kovalamak isteyecektir. Doğrusu Vincenzo Montella ve ekibi bu sezon övgüyü hak ediyor. Sevgili dostum Murat Sancak'ın, Adana Demirspor'u ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne kattığını biliyorum ve kendisini takdir ediyorum.Ben Beşiktaş'ın Adana'dan iyi futbol ve galibiyetle ayrılarak Avrupa kupasına katılmayı riske etmeyeceğini tahmin ediyorum. Umarım, Süper Lig kalitesi üzerinde futbol sergileyen iki takımın karşılaşmasını iki güzide ekibimize yakışan bir mücadele olur."