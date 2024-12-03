Sinan Vardar: 'Beşiktaş, beni umutlandırdı'

"Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaştı. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde oldukça istekli bir oyun ortaya koyan Beşiktaş maalesef hem girdiği iki güzel pozisyonu değerlendiremeyince 29. Dakikada Hatayspor Görkem ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Geçen sezonun muvaffak olamayan takımına 9 yeni transfer yapıldı ve bu transferlerin sadece 3 tanesi sahada yerini aldı. Yani ne kadar kötü bir kadro mühendisliği yapıldığı ortada. Gol sonrası oyundaki tempo biraz düşse de 41. dakikada Masuaku'nun kullandığı korneri kafa ile ağlara gönderen Immobile skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya Beşiktaş daha hırslı ve istekli başladı. 65. dakikaya kadar toplam 7 sarı kartın çıktığı oldukça sert bir mücadeleye sahne olan ikinci yarıda ilk oyuncu değişikliği Beşiktaş'tan geldi."



"FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN UMUTLANDIM"



"Bütün gece serum yiyerek ilk 11'de yerini alan Rashica yerini Al-Musrati'ye bıraktı. 71. dakikada Beşiktaş, Gedson ile bulduğu net pozisyonda Gedson kaleye şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince yüzde yüz golde kaçmış oldu. Bu maçın en önemli notlarından biri sezon başından beri ortalarda görünmeyen Chamberlain, Baktiyor ve Can Keleş'in oyuna dahil olmasıydı. Özellikle Emirhan ve Tayyip Talha'nın performansları gelecek açısından ümit verdi. Sonuçtan bağımsız olarak özellikle son 15 dakikada Beşiktaş'ın hırslı, kazanma arzusuyla ortaya koyduğu mücadele Fenerbahçe derbisi için beni biraz umutlandırdı. Ama yine galibiyeti getirecek gol bir türlü olmadı. Beşiktaş bu deplasmandan da 1 puanla döndü. İnşallah tez zamanda toparlanma olur ve artık hiçbirimiz üzülmeyiz."

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Süper Lig'de oynanan Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.