Sinan Kaloğlu: '2-0'dan 2-2! Gurur duyuyorum'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, zor maç olacağını bildiklerini belirterek, Kocaelispor'un güçlü kadrosu bulunduğunu, iyi bir stadyum ve iyi bir seyirciye sahip olduğunu dile getirdi.



Özellikle ilk yarı tüm stratejilerinin Kocaelispor'un kenar oyunlarındaki rotasyonlarına karşılık verebilmek olduğuna değinen Kaloğlu, belirledikleri stratejilerin tuttuğunu, ilk yarıda Kocaelispor'u kalelerine çok yaklaştırmadıklarını kaydetti.



İyi oynadıklarını düşündüğünü dile getiren Koloğlu, "Her şeyden önemlisi 2-0 geriye düşsek bile pes etmememiz beni çok mutlu etti. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu tip maçlar kolay maç değil. Emin adımlarla her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Sakat oyuncularımız da vardı. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuları da korumak istedik. Birçok şey var ama yine de ona rağmen burada altın değerinde bir puan aldık." diye konuştu.



