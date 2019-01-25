  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Sinan Gümüş'e kanca! Önce Benfica, bu kez...
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu
  •  
    F.Bahçe ve G.Saray'a resmi transfer yanıtı!

Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan kanca!..

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'e Almanya'nın Hoffenheim takımı talip oldu.

Kaynak: Takvim
Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan kanca!..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 09:54
Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren Sinan Gümüş'e talip çıktı.

Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kulüplerle transfer görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti.

Geçen sezon neredeyse Benfica'ya gitmek üzere olan Sinan, Fatih Terim'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı.

Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Golcü transferinde önceliği Caicedo ve Alan olan Galatasaray, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Daha önce Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için görüşen sarı-kırmızılılar, Çek kulübüyle temaslarını sürdürüyor.

Caicedo ve Alan'da pürüz çıkması halinde 21 yaşındaki Ganalı'ya imza attırmayı hedefleyen Aslan, bu transferde 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için