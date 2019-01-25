Sinan Gümüş'e Bundesliga'dan kanca!..

FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren Sinan Gümüş'e talip çıktı.Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kulüplerle transfer görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti.Geçen sezon neredeyse Benfica'ya gitmek üzere olan Sinan, Fatih Terim'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı.Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.Golcü transferinde önceliği Caicedo ve Alan olan Galatasaray, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Daha önce Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için görüşen sarı-kırmızılılar, Çek kulübüyle temaslarını sürdürüyor.Caicedo ve Alan'da pürüz çıkması halinde 21 yaşındaki Ganalı'ya imza attırmayı hedefleyen Aslan, bu transferde 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.