Sinan Engin: 'Play-off sistemi gelmeli'

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de Süper Lig'e gelecek sezon play-off sisteminin gelmesi gerektiğini söyledi.



Sinan Engin yaptığı yorumlarda "Çok zevksiz maçlar oynanıyor çünkü Anadolu takımlarında kalite çok düştü. Tamamıyla savunma yapılıyor. Rakipler çok becerili değil. Dolayısıyla ligin kalitesi hakikaten çok sıkıcı. Çok sıkıcı geçiyor maçlar." ifadelerini kullandı.



Play-off sisteminin gelmesi gerektiğini söyleyen Engin, "Ben önümüzdeki sezon play-off'un gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Güçlü takımlar, birbiriyle 3-4 kez oynasınlar. Başka türlü futbolun marka değerini yükseltemezsin. Tribünlere seyirci çekemezsin. Öyle kalitesiz maçlar geçiyor ki Anadolu maçlarına bakıyorsun 1000-1500 seyirci var. Ligin güçlü takımlarını daha fazla oynatman lazım. Anadolu takımları ile arada çok fark var. Play-off sisteminin gelmesi gerektiğini düşünüyorum, gelmelidir ve gelecektir de. Makas çok açık. Anadolu takımlarıyla uçurum çok olduğundan futbolun kalitesi çok düşüyor. Play-off sisteminin fayda getireceğini, seyirci çekeceğini, futbolun marka değerini yükselteceğini düşünüyorum. Bunun gelmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



