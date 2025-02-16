Sinan Engin: 'Derbinin hakemi yabancı olacak'

Sinan Engin, Beyaz TV'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem iddiasında bulundu. Engin, derbinin hakeminin yüksek ihtimalle yabancı olacağını söyledi.
Sinan Engin, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak. VAR ve AVAR da yabancı olacak. Avrupalı olacak. En iyi Avrupalı hakemi futbol federasyonu getirecek. Derbinin hakemi mutlak yabancı olacak. Maçın triosu yabancı hakemlerden oluşacaktır. Yüzde bir Türk olma ihtimali var, o da olmaz. Avrupa'da çok önemli hakemlerle temastalar. En iyisini araştırıyorlar." dedi.
Galatasaray'ın derbi hakeminin yabancı olmasına karşı çıkmayacağını söyleyen ve TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün, "Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." açıklamasını değerlendiren Sinan Engin, "Galatasaray'ın karşı çıkacağını sanmıyorum. Ural Aküzüm söyledi ama tam hakim değil sanırım o konuya. Yabancı hakem olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Sinan Engin, son olarak "Derbinin hakemi Türk olursa, derbiden sonra onun düdüğü asılır. Ne kadar verirse versin kimse beğenmez. Türk hakem her zaman spekülasyon olur şu ortamda." diye konuştu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
Sinan Engin, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak. VAR ve AVAR da yabancı olacak. Avrupalı olacak. En iyi Avrupalı hakemi futbol federasyonu getirecek. Derbinin hakemi mutlak yabancı olacak. Maçın triosu yabancı hakemlerden oluşacaktır. Yüzde bir Türk olma ihtimali var, o da olmaz. Avrupa'da çok önemli hakemlerle temastalar. En iyisini araştırıyorlar." dedi.
Galatasaray'ın derbi hakeminin yabancı olmasına karşı çıkmayacağını söyleyen ve TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün, "Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." açıklamasını değerlendiren Sinan Engin, "Galatasaray'ın karşı çıkacağını sanmıyorum. Ural Aküzüm söyledi ama tam hakim değil sanırım o konuya. Yabancı hakem olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Sinan Engin, son olarak "Derbinin hakemi Türk olursa, derbiden sonra onun düdüğü asılır. Ne kadar verirse versin kimse beğenmez. Türk hakem her zaman spekülasyon olur şu ortamda." diye konuştu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
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