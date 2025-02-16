Sinan Engin: 'Derbinin hakemi yabancı olacak'

Sinan Engin, son olarak "Derbinin hakemi Türk olursa, derbiden sonra onun düdüğü asılır. Ne kadar verirse versin kimse beğenmez. Türk hakem her zaman spekülasyon olur şu ortamda." diye konuştu.

Sinan Engin, Beyaz TV'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem iddiasında bulundu. Engin, derbinin hakeminin yüksek ihtimalle yabancı olacağını söyledi.Sinan Engin,dedi.Galatasaray'ın derbi hakeminin yabancı olmasına karşı çıkmayacağını söyleyen ve TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün,açıklamasını değerlendiren Sinan Engin,sözlerini sarf etti.Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.