Sinan Engin'den Batshuayi'ye eleştiri

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin performansını Sinan Engin eleştirdi.



Batshuayi'nin Vincent Aboubakar'ı arattığını söyleyen Sinan Engin "Michy Batshuayi hayal kırıklığı. Vincent Aboubakar'ı arıyoruz. Rachid Ghezzal'ı da arıyoruz. Ghezzal nerede? Alex Teixeira müthiş futbolcu." dedi.



Sinan Engin ayrıca "Beşiktaş'ın santrfor Batshuayi ama ortada yok. Stefano Okaka var mesela müthiş, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de Galatasaray'da her takımda oynar. Anadolu takımları bu transferleri yapıyor, büyük takımlar yapamıyor." ifadelerini kullandı.



28 yaşındaki Michy Batshuayi, Süper Lig'de 9 maçta 4 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 karşılaşmada fileleri havalandıramadı.





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