27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-019'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Sinan Bolat: "Burada olmaktan çok mutluyum"

Alagöz Holding Iğdır FK'nin kalecisi Sinan Bolat, önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan deneyimli kaleci Sinan Bolat, bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin kalesini koruyor.

Türkiye'de Galatasaray, Kayserispor ve Kasımpaşa, Avrupa'da ise Porto, Club Brugge, Genk gibi birçok önemli takımda forma giyen 37 yaşındaki file bekçisi, 12 Eylül'de Belçika'nın Westerlo ekibinden Iğdır FK'ye transfer oldu.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası ve Konferans Ligi'nde de maçlara çıkan Sinan Bolat, bu sezon Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'ın temsilcisinin kalesini koruyor.


- Kısa sürede takıma alıştı, Iğdır'da mutlu

Kısa sürede takıma alışan Sinan Bolat, Iğdır'da bulunmaktan mutlu.

Sinan Bolat, AA muhabirine, ligde hedeflerinin olduğunu ve mücadele ederek bu hedeflere ulaşacaklarını söyledi.

Iğdır'da adeta bir aile ortamında çalıştıklarını ifade eden deneyimli kaleci, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Süreç biraz uzun sürdü diyebilirim. Transferin son günlerine denk geldi. Nihayetinde burada olduğum için çok mutluyum. Bu ortamda, bu aile ortamında, bu oyuncular arasında bulunmaktan, bu şehirde olmaktan çok mutluyum. Öncelikle Iğdır halkı, çok sıcak bir halk. Yani dün fırsatımız oldu, takım halinde dışarıda yemeğimiz oldu. Bazı takım arkadaşlarımla kafelere veya esnaflara uğrama şansımız oldu, orada sohbet yapma şansımız oldu. Buradaki insanlar çok sıcak."

- "İstediğimiz hedeflere ulaşacağız"

Taraftarın kendilerine çok güvendiğini belirten Sinan Bolat, "Biz de elimizden geleni sahada yapıp, çok mücadele ederek onları mutlu etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sinan Bolat, hedeflerine doğru ilerlediklerinden bahsederek, "Maç maç bakıyoruz, yoksa aklımızdaki hedef çok büyük. İnşallah dediğim gibi çok çalışıp çok mücadele edip, maç maç bakıp, hafta hafta bakıp, sezon sonunda da istediğimiz hedeflere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
