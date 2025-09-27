Sinan Bolat: 'Burada olmaktan çok mutluyum'

UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan deneyimli kaleci Sinan Bolat, bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin kalesini koruyor.Türkiye'de Galatasaray, Kayserispor ve Kasımpaşa, Avrupa'da ise Porto, Club Brugge, Genk gibi birçok önemli takımda forma giyen 37 yaşındaki file bekçisi, 12 Eylül'de Belçika'nın Westerlo ekibinden Iğdır FK'ye transfer oldu.Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası ve Konferans Ligi'nde de maçlara çıkan Sinan Bolat, bu sezon Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'ın temsilcisinin kalesini koruyor.Kısa sürede takıma alışan Sinan Bolat, Iğdır'da bulunmaktan mutlu.Sinan Bolat, AA muhabirine, ligde hedeflerinin olduğunu ve mücadele ederek bu hedeflere ulaşacaklarını söyledi.Iğdır'da adeta bir aile ortamında çalıştıklarını ifade eden deneyimli kaleci, şunları kaydetti:Taraftarın kendilerine çok güvendiğini belirten Sinan Bolat,diye konuştu.Sinan Bolat, hedeflerine doğru ilerlediklerinden bahsederek,ifadelerini kullandı.