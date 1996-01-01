Simmons: "LeBron'un Finallere giden yolu, çocuk oyuncağı"

Ünlü NBA analisti Bill Simmons, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Finallere giden yolunu "çocuk oyuncağı" olarak nitelendirdi.



Koronavirüs, Kobe Bryant ve David Stern'ün ölümleri, dünya çapındaki protestolar ve benzeri görülmemiş miktarda siyasi gerginlik arasında, bu sezon dikkat dağıtıcı şeyler tüm zamanların en yüksek seviyesinde görülmüştü.



Batı'da olmasına rağmen, bu playofflarda işler James ve Lakers için şaşırtıcı derecede kolay görünüyordu ve bu şekilde devam edebilir. Beşer maçta Portland Trail Blazers ve Houston Rockets'ı yendikten sonra, LeBron'un ekibi sonraki iki seride Denver Nuggets, Miami Heat veya Boston Celtics ile karşılaşabilir.



Simmons, podcast'inde bu yola "çocuk oyuncağı" yakıştırmasını yaptı:



"Burada en büyük kazanan, LeBron. LeBron'a ilk turda Portland çıktı ve onlar da ellerinde kısıtlı varlıklarla iş yaparken, bir de Lillard sakatlandı. İkinci turda bu çöp ve karşılaştığı ilk sıkıntıda kaçıp uzaklaşan Houston takımına karşı oynadı. Ve şimdi Lakers, üçüncü turda Denver'ı görebilir, ama onlar da karşılarına çıkabilecek en mükemmel takım gibi. LeBron bu muhtemel çocuk oyuncağı yolundan ötürü memnun olmalı."



