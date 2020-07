Simmons: "LeBron'un 2010'da Knicks ile yaptığı görüşme, bir felaketti"

Ünlü basketbol analisti Bill Simmons, Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in 2010 yılında New York Knicks ile görüşmesinin bir "felaket" olduğunu söyledi.



LeBron, yeteneklerini South Beach'e götürmeden ve 2010 yazında Miami Heat ile imzalamadan önce, Knicks'e katılmakla gerçekten ilgilendiği bildirilmişti.



Simmons'a göre, her şey James'in Knicks'e gitmesi için uygun yola getirilmişti ve Knicks'i muhtemelen yıllarca kazanan bir konuma getireceği düşünülüyordu. Bununla birlikte Simmons, Knicks'in "kendi yollarından uzak kalamayacağını" da söylemişti.



Simmons, podcastinde şu açıklamalara yer verdi:



"Konuştuğum herkesten gördüğüm kadarıyla, Knicks'in ilk tercih olduğu açıktı. Ve üzgünüm Knicks taraftarları, ama kulaklarınızı kapayın. Yarışta sadece Knicks vardı ve onlar da kendi yollarından uzak duramamışlardı. Ve hikayeler efsanevi."



"Efsanevi bir toplantı yapmışlardı. Donnie Walsh tekerlekli sandalyedeydi ve (Knicks sahibi James) Dolan yine Dolan'lığını yapmıştı. Hiç hazırlanmamışlardı. Ve her açıdan, bunda daha da kötüye gidemezdi. Tam bir felaketti. Bence o noktada ve Knicks'in son on yılını düşününce, sanırım bu adamlar 's**erler' demişlerdi."



Bu "felaket" toplantıda "The Sopranos" dizisinin aktörleri James Gandolfini ve Edie Falco'nun da yer aldığı bildirildi. James, Knicks ile ikinci kez görüşmeyi reddetmişti ve sonunda Heat ile anlaşmıştı.



New York ise sonunda Amar'e Stoudemire ile anlaşmış ve Carmelo Anthony'yi takıma takas yoluyla almıştı. Takım, 1999'dan beri NBA Finalleri'ne katılamadı.