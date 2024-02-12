Brooklyn Nets forveti Ben Simmons, All-Star formuna döneceğine söz verdi.



Simmons kısa süre önce All-Star formunun zirvesine tekrar dönebileceğinden emin olduğunu ifade ederek, vücudunun "daha iyi hissettiğini" ve zamanla ritmini bulacağını açıkladı:



"Kendimi daha iyi hissediyorum. Bunlar zaman alıyor. Her gün inişli çıkışlı olan bir tecrübe ama daha yeni başlıyorum. Fırtına sonsuza dek sürmez. Eski halime geri döneceğim. Bu konuda uğraşıyorum. Her gün, daha iyiye gideceğim bir gündür."



Simmons bu sezon 11 maçta 8.6 ribaund, 7.0 sayı ve 6.4 asist ortalamaları yakaladı.



