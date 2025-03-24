Sporting Lizbon'un yıldız golcüsü Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Avrupa transfer piyasasında büyük ilgi gören İsveçli forvet, Atletico Madrid'in transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.



İspanyol ekibinin, 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için 60-70 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.



NOTTINGHAM FOREST'I REDDETTİ



Alman basınında çıkan haberlere göre Gyökeres, kulübüyle sözlü bir anlaşmaya vardı ve yaz döneminde transfer olması bekleniyor.



Premier League kulüplerinin de ilgisini çeken İsveçli forvet, Nottingham Forest'ın teklifini reddetti.



PERFORMANSI



Sporting formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Gyökeres, 40 gol ve 10 asistlik katkı yaparak üstün bir performans sergiledi.



