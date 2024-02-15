NBA başkanı Adam Silver, Las Vegas'ın genişleme takımı için düşünülen şehirler arasında "kesinlikle listede" olduğunu söyledi.



Las Vegas'ın NBA'in genişleyebileceği yeni şehirler arasında adı daha önce geçmesine rağmen, ligin mevcut 30 takımdan oluşan grubuna ne zaman yeni takımlar ekleneceği belirsizliğini koruyor.



NBA'in bu sezonun ardından dokuz yıllığı 24 milyar dolarlık medya hakları anlaşmasıyla ilgili bir yılı daha bulunuyor ve Silver ise yeni medya anlaşması sonuçlanana kadar ciddi genişleme görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtti:



"Medya ilişkilerimizin nasıl görüneceğini anlamak istiyoruz ancak daha sonra genişlemeye de yöneleceğiz."



Las Vegas şehri halihazırda NBA'in birincil yaz ligine ev sahipliği yaparken, aynı zamanda iki kez şampiyon olan WNBA takımı Aces'ın ev sahipliğini yapıyor ve daha önce All-Star haftasonunun merkezi olmasının yanı sıra, bu sezon ilk kez düzenlenen Sezon İçi Turnuvası'nda yarı final ve final maçlarının oynandığı yer olmuştu.



