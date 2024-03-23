Şili, Arnavutluk'u 3 farkla geçti

Hazırlık karşılaşmasında Şili, Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Şili, Arnavutluk'u 3 farkla geçti
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23 Mart 2024 00:43
Hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ile Şili karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan maçı Şili 3-0 kazandı.

Şili'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Eduardo Vargas, 83. dakikada Marcos Bolacos ve 90+2'de Victor Davila kaydetti.

Arnavutluk'ta Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi, karşılaşmaya 72. dakikada dahil oldu. Sivassporlu Rey Manaj, 68 dakika süre alırken, Karagümrüklü Frederic Veseli ve Konyasporlu Sokol Çikalleshi karşılaşmada süre almadı.

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