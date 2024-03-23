Hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ile Şili karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan maçı Şili 3-0 kazandı.
Şili'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Eduardo Vargas, 83. dakikada Marcos Bolacos ve 90+2'de Victor Davila kaydetti.
Arnavutluk'ta Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi, karşılaşmaya 72. dakikada dahil oldu. Sivassporlu Rey Manaj, 68 dakika süre alırken, Karagümrüklü Frederic Veseli ve Konyasporlu Sokol Çikalleshi karşılaşmada süre almadı.
Şili'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Eduardo Vargas, 83. dakikada Marcos Bolacos ve 90+2'de Victor Davila kaydetti.
Arnavutluk'ta Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi, karşılaşmaya 72. dakikada dahil oldu. Sivassporlu Rey Manaj, 68 dakika süre alırken, Karagümrüklü Frederic Veseli ve Konyasporlu Sokol Çikalleshi karşılaşmada süre almadı.
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