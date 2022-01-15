Shevchenko'dan, İtalya'da galibiyetsiz veda!

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik direktöre ve teknik ekibine çalışmaları için teşekkür edildi.



Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.



Shevchenko yönetiminde Serie A'da 9 maça çıkan Genoa, bu maçlarda 6 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.



Genoa, 21 hafta sonunda topladığı 12 puanla ligin dibinde yer alıyor.





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