Shevchenko'dan, İtalya'da galibiyetsiz veda!

Genoa, teknik direktör Andriy Shevchenko ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Shevchenko'dan, İtalya'da galibiyetsiz veda!
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15 Ocak 2022 15:59
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik direktöre ve teknik ekibine çalışmaları için teşekkür edildi.

Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.

Shevchenko yönetiminde Serie A'da 9 maça çıkan Genoa, bu maçlarda 6 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Genoa, 21 hafta sonunda topladığı 12 puanla ligin dibinde yer alıyor.

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