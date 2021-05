Shaq: "Spurs gibi problemsiz bir hanedan görmedim"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, San Antonio Spurs hanedanının "hiç sorun yaşamamış olan tek hanedan olduğunu" söyledi.



Shaq, "All The Smoke" podcast'inin son bölümünde Spurs hanedanlığından övgüyle bahsetti ve ekibin kimyasına ve dramadan yoksunluğuna övgüde bulundu:



"Muhtemelen hiç problem yaşamayan bir hanedanı ilk kez duyuyorum. Diğer tüm hanedanların sorunları vardı."



Tim Duncan, Manu Ginobili ve Tony Parker'ın bulunduğu Spurs ekibi, her zaman belli bir istikrar yakalamış bir ekipti ve yanlış nedenlerle asla manşetlere çıkmamasıyla biliniyordu.