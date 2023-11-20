NBA efsanesi Shaquille O'Neal, ligin Las Vegas'ta kurabileceği yeni genişleme takımının bir parçası olmak istediğini söyledi.



O'Neal, NBA'in Las Vegas'a bir takım getirme işine dahil olmayı çok istediğini ve bunu gerçekleştirmek için Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile çalışma fikrine açık olduğunu belirtti:



"Eğer buraya gelecek bir NBA takımı olacaksa, buna kesinlikle dahil olmak isterim. LeBron'la ya da LeBron'suz, sadece dahil olmak isterim."



O'Neal ayrıca sadece ismen takım sahibi olmayacağını ve takımda aktif olarak yer almak istediğini dile getirdi.



Shaq, MLB takımı A's'in Las Vegas'a taşınmasının bir parçası olmamasının sebebinin de bu olduğunu sözlerine ekledi:



"Beyzbol olmaz. Futbol belki, basketbol kesinlikle ama beyzbol olmaz. Ben de dahil olmak istiyorum. İki tür takım sahibi vardır. Sadece övünme hakkına sahip olan takım sahibi ve bazı kararları vermeyi seven takım sahibi. Bir noktada karar alma süreçlerine dahil olmak istiyorum."





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