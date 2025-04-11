Shaq, Dwight Howard'a Hall of Fame töreninde eşlik edecek

Yıllardır aralarındaki soğuklukla bilinen Shaquille O'Neal ve Dwight Howard ikilisinden sürpriz bir barış adımı geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Shaq, Dwight Howard'a Hall of Fame töreninde eşlik edecek
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11 Nisan 2025 12:20
Son güncelleme 11 Nisan 2025 12:24
Yıllardır aralarındaki soğuklukla bilinen Shaquille O'Neal ve Dwight Howard ikilisinden sürpriz bir barış adımı geldi.

Naismith Basketbol Hall of Fame 2025 sınıfına dahil edilen Howard, törende kendisine eşlik etmesini istediği isimleri duyurdu: Kevin Garnett, Kareem Abdul-Jabbar ve Shaquille O'Neal.

"KG, Shaq ve Kareem'in bana eşlik etmelerini istiyorum," diyen Howard'a, Shaq'tan olumlu yanıt geldi.
"The Big Podcast with Shaq" programında konuşan efsane oyuncu, "Harika olur. Elbette yaparım. Orada olacağım. Severim onu.," ifadelerini kullandı.

Shaq daha önce Howard'la ilgili pek çok alaycı açıklamada bulunmuş, ancak 2024 başında artık onun adını anmayacağını söylemişti.

Howard'ın sınıf arkadaşları arasında Carmelo Anthony, Sue Bird, Maya Moore, Sylvia Fowles, 2008 ABD Erkek Olimpik Takımı, Billy Donovan, Micky Arison ve Danny Crawford yer alıyor.

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