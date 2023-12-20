NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'yi "GOAT" tartışmalarına dahil etme zamanının gelip gelmediğini sorguladı.



Curry'nin Warriors'ı Boston Celtics'e karşı uzatmada galibiyete taşıyan muhteşem 33 sayılık performansının ardından Shaq, Curry'yi tüm zamanların en iyileri arasında görmenin zamanının gelip gelmediği konusunu masaya yatırdı.



TNT'nin 'Inside The NBA' programında Shaq, bu konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade etti:



"Merak ediyorum, söylemiyorum, sadece merak ediyorum çünkü tüm kariyeri boyunca sürekli olarak en iyi şutör o olmuştu. Onu tüm zamanların en iyi oyuncuları arasına koyma zamanının gelip gelmediğini merak ediyorum."



Kenny Smith, Shaq'in Curry'yi daha iyi bir oyuncu olarak kendisinden üstün görüp görmeyeceğini sorduğunda, O'Neal olumlu yanıt verdi:



"Evet elbette. Bu yüzden en sevdiğim oyuncudur. Ben 20 yıl oynadım, ondan 20 yıl önce de ligi izledim. Onun gibisini hiç görmemiştim. Bu işi istikrarlı bir şekilde yapıyor ve şampiyonlukları da var."



Shaq kesin sıralamalardan kaçınırken, hayranlarını şimdiye kadarki en iyi oyuncularla ilgili konuşmada Curry'nin yerini düşünmeye çağırdı:



"Onu belli bir yere koymuyorum. Bütün bu gevezeliklere rağmen onu sohbete dahil etmenin zamanı geldi mi diyorum sadece. Taraftarlara onu şimdiye kadarki en iyi oyunculardan biri olarak tartışmaya sokmanın zamanının gelip gelmediğini sorguluyorum."



O'Neal'in desteğine rağmen Smith, Curry'nin GOAT havuzunda yetersiz kaldığını ve kendisine göre oyunu farklı şekillerde önemli ölçüde etkileyen Michael Jordan, LeBron James ve Kareem Abdul-Jabbar gibi oyuncuların yer aldığı GOAT tartışmalarında yetersiz kaldığını savundu.



Ancak Shaq, Curry'nin bu ayrıcalıklı gruba dahil olmayı hak ettiğini belirtti.





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