Shai 3 çeyrekte 40 attı, Cavaliers'tan intikamını aldı!

Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın üç çeyrekte 40 sayı bulduğu maçta Cleveland Cavaliers'ı 134-114'lük bir hezimete uğrattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Shai 3 çeyrekte 40 attı, Cavaliers'tan intikamını aldı!
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17 Ocak 2025 09:59
Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın üç çeyrekte 40 sayı bulduğu maçta Cleveland Cavaliers'ı 134-114'lük bir hezimete uğrattı.

Shai karşılaşmada ayrıca 8 asist ve 3 ribaund kaydederken, Lu Dort 22 sayıyla, Jalen Williams 19 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı. Çaylak pivot Branden Carlson ise 11 sayı ekledi.

Thunder, mücadele boyunca en fazla 42 sayılık bir üstünlük yakalarken, Cavs'i 21 top kaybına zorladı.

Cleveland tarafında Darius Garland, 20 sayı ve 9 asistle takımın en skorer ismi oldu. Donovan Mitchell ise 15 şut denemesinde 3 isabet bulabilerek, geceyi 8 sayılık vasat altı bir performansla kapattı.

Thunder ve Cavaliers ekipleri an itiabriyle 34-6'lık dereceleriyle ligin zirvesine birlikte oturmayı başarmış durumda. Cleveland daha önce 8 Ocak'ta Oklahoma City'yi mağlup ederek, ekibin 15 maçlık galibiyet serisini sonlandırmıştı.

Gecenin diğer sonuçları:

Pacers 111-100 Pistons
Suns 130-123 Wizards
Clippers 118-89 Trail Blazers
Rockets 127-132 Kings 

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