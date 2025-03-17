Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, bu gece Milwaukee Bucks'ı 121-105'lik skorla mağlup etti.



Thunder'ın galibiyetinde Shai Gilgeous-Alexander'ın (SGA) 31 sayı ve 8 asistlik etkileyici performansı belirleyici olurken, Isaiah Hartenstein 24 sayı ve 12 ribaund ile katkı sağladı. Yedek oyuncu Isaiah Joe 19 sayı kaydederken, genç yıldız Chet Holmgren ise 16 sayı ve 8 ribaundluk performans sergiledi.



Milwaukee cephesinde Giannis Antetokounmpo, 21 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle kariyerindeki 52. triple-double'ına imza attı. Damian Lillard ise 19 sayı üretti ancak yalnızca 9 şutta 3 isabet bulabildi.



Oklahoma City, ikinci çeyreğin başında üstünlüğü ele geçirerek farkı açtı ve maç içinde 25 sayıya kadar öne geçti. Thunder, karşılaşmayı %51.7 saha içi isabet oranıyla tamamlarken, Bucks'ı %39.8 şut isabetinde tuttu.



Her iki ekip de arka arkaya ikinci maçına çıktı. Thunder, Cumartesi günü Detroit Pistons'ı 113-107 mağlup ederken, Bucks ise sahasında Indiana Pacers'ı 126-119 yenmişti.



Milwaukee Bucks, Salı günü Golden State Warriors ile deplasmanda karşılaşacak. Oklahoma City Thunder ise Çarşamba günü Philadelphia 76ers'ı ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Philadelphia 76ers 130-125 Dallas Mavericks

Orlando Magic 108-103 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 96-107 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 114-122 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 102-105 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 102-128 Minnesota Timberwolves

Charlotte Hornets 88-103 LA Clippers





