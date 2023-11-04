Sevilla beraberliği son anlarda kurtardı

La Liga 12. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Celta Vigo ile 84. dakikada En-Nesyri'nin golüyle 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla beraberliği son anlarda kurtardı
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04 Kasım 2023 22:44
İspanya La Liga'da 12. hafta maçında Celta Vigo ile Sevilla karşı karşıya geldi. Abanca-Balaidos'ta oynanan mücadele. 1-1 eşitlikle bitti. 

Maçın 22. dakikasında Carl Starfelt ile öne geçen Celta Vigo, bu skoru koruyamadı. Karşılaşmanın sonlarında baskısını artıran Sevilla, 84. dakikada En-Nesyri'nin golüyle maça dengeyi getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. 

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo 7, Sevilla ise 11 puana yükseldi.

Celta Vigo, önümüzdeki hafta Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla, sahasında Real Betis'i konuk edecek.

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