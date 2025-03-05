Servet Çetin'den yabancı hakem sözleri

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'yle sahasında 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız." dedi.



Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının inanılmaz bir performans gösterdiğini söyledi.



Hak ettikleri bir galibiyeti alamadıklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:



"Penaltı pozisyonu olabilir takdir hakkı. Bence penaltı değil. 5 dakika incelediler. 'Nasıl penaltı veririz' diye arıyorlar. Kalecimiz kurtarıyor. 5 dakikada inceliyorlar penaltıyı nasıl iptal edip de tekrar oynatabiliriz diye. Yani art niyet değil mi? Bariz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim 3-4 penaltılarımız var. Ben göremedim ama net penaltılarımıza vermiyorlar. Bize olduğu zaman hemen düdüğü çalıyor. Açıkçası 12-11 oynuyoruz. İşimiz çok zor. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Play-off'a kalacağız inşallah. Oyun olarak bakın, erformans olarak bakın, enerji olarak bakın, bu takım hak ediyor. Ama engellemeye çalışıyorlar. Bir şekilde gideceğiz. O yüzden biz buna inanıyoruz. Biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Biraz daha üstüne koyacağız. Gerekirse 12 kişilik oynayacağız."



Bir gazetecinin yabancı hakemin maçlarını yönetmesi yönünde bir taleplerinin olup olmadığı sorusuna Çetin, "Keşke öyle olsa. İnşallah hiçbiri bizim maçları yönetmez. 1-2 hakemin dışında hepsi çok kötü maç yönetiyor. İnşallah bütün maçları yabancı hakemler yönetir. Artık o seviyeye geldik." şeklinde yanıtladı.



