Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı ancak başaramadık." dedi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının 3-4 haftadır yükselişte olduğunu söyledi.



Bazı yerlerde eksikliklerinin olduğuna işaret eden Özbalta, "Bunu görebiliyoruz. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Bugün de kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı ancak başaramadık. Milli takım arasına girerken her takım gibi bizler de kazanmak istiyorduk. İlk yarıya baktığımız zaman yine fena bir oyun başlangıcı yok ama rakibimiz oyun üstünlüğü olarak biraz daha bizden daha iyiydi. Biz savunma anlamında iyi şeyler yaptık. Fena çıkışlar yapmadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynamamıza rağmen 2 veya 3 tane gol atabileceğimiz pozisyonumuz oldu. Onları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



Özbalta, ikinci yarıya iyi başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İkinci yarıda siyahla beyaz gibi çok farklı bir oyun vardı. Tamamıyla oyun üstünlüğü bizdeydi. Ama talihsizlik işte, üzerimizden atmamız lazım. Milli arada biraz daha gol vuruşu çalışmamız gerekecek. Dediğim gibi yaptığımızı yapıyoruz, çalışıyoruz ama çok da üstünde de durmak lazım. Bir ara penaltı atamıyorduk, bu olayı hallettik. Şimdi gol olayını halletmemiz gerekiyor. Elbette torbanın ağzı bir gün açılacaktır, yani bol goller atmaya başlayacağız."



