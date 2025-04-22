Serie A ekibinden Mourinho'ya kanca!

Kayserispor yenilgisinin ardından taraftarın büyük tepkisini çeken Jose Mourinho için talipler giderek artıyor.Dünyaca ünlü hoca için Portekiz ve Brezilya milli takımları konuşulurken Tottenham ile Milan iddiası da ortaya atılmıştı.Internews ve pazzidifanta adlı sitelerde Atalanta'nın, Mourinho için girişimlerde bulunduğu haberi çıktı. Sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını açıklayan Gian Piero Gasperini'yi takımda tutma konusunda ikna edemeyen Atalanta, İtalyan futbolunu en iyi tanıyan isimlerden olan Mourinho'yu listesinde tutuyor.Sarı-Lacivertli kulüpte 10.5 milyon euroluk kazancı olan buna rağmen Türk futbolundan yakınan Portekizli hoca, cazip bir teklifl e önümüzdeki sezon için olan kontratını yakabilir.