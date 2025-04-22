Serie A ekibinden Mourinho'ya kanca!

Kayserispor yenilgisinin ardından taraftarın büyük tepkisini çeken Jose Mourinho için talipler giderek artıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Dünyaca ünlü hoca için Portekiz ve Brezilya milli takımları konuşulurken Tottenham ile Milan iddiası da ortaya atılmıştı.
GASPERINI GİDİYOR, MOURINHO GELİYOR
Internews ve pazzidifanta adlı sitelerde Atalanta'nın, Mourinho için girişimlerde bulunduğu haberi çıktı. Sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını açıklayan Gian Piero Gasperini'yi takımda tutma konusunda ikna edemeyen Atalanta, İtalyan futbolunu en iyi tanıyan isimlerden olan Mourinho'yu listesinde tutuyor.
10.5 MİLYON KAZANCI VAR
Sarı-Lacivertli kulüpte 10.5 milyon euroluk kazancı olan buna rağmen Türk futbolundan yakınan Portekizli hoca, cazip bir teklifl e önümüzdeki sezon için olan kontratını yakabilir.
Dünyaca ünlü hoca için Portekiz ve Brezilya milli takımları konuşulurken Tottenham ile Milan iddiası da ortaya atılmıştı.
GASPERINI GİDİYOR, MOURINHO GELİYOR
Internews ve pazzidifanta adlı sitelerde Atalanta'nın, Mourinho için girişimlerde bulunduğu haberi çıktı. Sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını açıklayan Gian Piero Gasperini'yi takımda tutma konusunda ikna edemeyen Atalanta, İtalyan futbolunu en iyi tanıyan isimlerden olan Mourinho'yu listesinde tutuyor.
10.5 MİLYON KAZANCI VAR
Sarı-Lacivertli kulüpte 10.5 milyon euroluk kazancı olan buna rağmen Türk futbolundan yakınan Portekizli hoca, cazip bir teklifl e önümüzdeki sezon için olan kontratını yakabilir.