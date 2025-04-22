Serie A ekibinden Mourinho'ya kanca!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Gasperini'yi kalma konusunda ikna edemeyen Atalanta, Mourinho için girişimlere başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Serie A ekibinden Mourinho'ya kanca!
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22 Nisan 2025 12:19
Kayserispor yenilgisinin ardından taraftarın büyük tepkisini çeken Jose Mourinho için talipler giderek artıyor.

Dünyaca ünlü hoca için Portekiz ve Brezilya milli takımları konuşulurken Tottenham ile Milan iddiası da ortaya atılmıştı.

GASPERINI GİDİYOR, MOURINHO GELİYOR

Internews ve pazzidifanta adlı sitelerde Atalanta'nın, Mourinho için girişimlerde bulunduğu haberi çıktı. Sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını açıklayan Gian Piero Gasperini'yi takımda tutma konusunda ikna edemeyen Atalanta, İtalyan futbolunu en iyi tanıyan isimlerden olan Mourinho'yu listesinde tutuyor.

10.5 MİLYON KAZANCI VAR

Sarı-Lacivertli kulüpte 10.5 milyon euroluk kazancı olan buna rağmen Türk futbolundan yakınan Portekizli hoca, cazip bir teklifl e önümüzdeki sezon için olan kontratını yakabilir.

 
 
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