Serhat Sütlü: "Rakibimizin oyununa karşılık veremedik"

Bellona Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Göztepe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından "Rakibimizin oyununa karşılık veremedik. İkili mücadelelerde ve duran toplarda zayıf kaldık. En kısa sürede toparlanıp Beşiktaş maçına hazırlanacağız" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serhat Sütlü: 'Rakibimizin oyununa karşılık veremedik'
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23 Eylül 2024 23:39
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Bellona Kayserispor'un teknik sorumlusu Serhat Sütlü, "Rakibimizin oyununa karşılık veremedik." dedi.

Sütlü, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, 8 günde 3 maç oynadıklarını hatırlatarak, Göztepe'nin de 2 haftadır müsabakaya çıkmadığını söyledi.

Göztepe'nin güçlü olduğu yönleri bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını kaydeden Sütlü, şöyle konuştu:

"Ancak sahada karşılığını veremedik, tebrik ediyoruz rakibimizi. Biz de en kısa sürede dinlenip 4 haftadır seyrettirdiğimiz Kayserispor'u Beşiktaş maçında tekrar sahada göstermek adına hazırlıklarımızı yapacağız. Rakibimizin oyununa karşılık veremedik, ikili mücadelelerde, duran toplarda. Rakibimiz, seyircisinin önünde galip geldi."

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