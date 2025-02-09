Serhat Sütlü: "Galibiyet serisini sürdürmek niyetindeyiz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serhat Sütlü: 'Galibiyet serisini sürdürmek niyetindeyiz'
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09 Şubat 2025 16:55
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Serhat Sütlü, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Güzel bir müsabaka olduğunu düşünüyoruz. Planlarımız galibiyet üzerineydi. İki maçlık galibiyet serisini sürdürmek niyetindeyiz." dedi.

"Gol yeme psikolojimiz, bu hafta da devam etti." ifadesini kullanan Sütlü, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Oyunun hakimiyetini eline alan Kasımpaşa izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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