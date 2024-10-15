Serhat Ardahanspor'dan 250 metre kare arsa primi vaadi!

Serhat Ardahanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, takımı 3. Lig'e çıkarırlarsa her oyuncuya ve teknik ekibe İstanbul'da 250'şer metrekare arsa hediye edeceğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Serhat Ardahanspor'dan 250 metre kare arsa primi vaadi!
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15 Ekim 2024 12:48
Son güncelleme 15 Ekim 2024 12:51
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'nci Grup'ta mücadele eden Serhat Ardahanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, takımın şampiyon olup 3'üncü Lig'e çıkması halinde tüm sporculara ve teknik ekibe prim olarak İstanbul'da 250'şer metrekare arsa vereceğini açıkladı.

2013 yılında kurulan Serhat Ardahanspor, 100 bin nüfusa sahip Ardahan'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil ediyor. 25 Ağustos'ta yapılan kongrede kulüp başkanı seçilen iş insanı Üzeyir Engin, sezonun başlamasıyla birlikte oyuncu ve teknik ekibi yeniledi. Engin, ligin ikinci haftasında oynadıkları iki maçta bir mağlubiyet ve bir beraberlik alarak 1 puan ile 10'uncu sırada yer alan takımın şampiyon olması halinde oyuncu ve teknik ekibin her birine prim olarak, İstanbul'da 250'şer metrekare arsa vereceğini açıkladı. Engin'in arsa vaadi, futbolcu ve teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ardahan'ın bugüne kadar Türkiye profesyonel futbol liginde temsil edilmeyen tek il olduğunu vurgulayan iş insanı Üzeyir Engin, iyi bir takım kurduklarını ve bu sezon oldukça iddialı olduklarını söyledi. İstanbul'da gayrimenkul işi yaptığını belirten Engin, "Tek amacım bu yıl aldığım Serhat Ardahanspor'u şampiyon yapıp 3'üncü lige çıkarmak. Futbolcu ve teknik ekibe aldıkları her galibiyet için prim vereceğimizi açıkladık. Şampiyon olmaları halinde İstanbul'da 250'şer metrekare arsa hediye edeceğim. Sporcularıma inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.

Takım kaptanı Sinan Biter ise Ardahan'ı şampiyon yapmak ve kulüp başkanı Engin'in tüm ekibe vadettiği bal gibi primin sahibi olmak için sezon boyunca tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

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