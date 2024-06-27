Sergio Oliveira'ya ülkesinden yakın takip

Braga, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'nın durumunu yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'ya ülkesinden yakın takip
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27 Haziran 2024 11:25
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'ya ülkesinden bir talip çıktı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Braga, orta saha arayışı kapsamında Galatasaray'dan Sergio Oliveira'nın durumunu izliyor.

Haberde, Portekiz ekibinin tecrübeli oyuncu için bir girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira'nın da düzenli olarak 11'de forma giymek istediği bir takıma transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Oliveira, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

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