Sergen Yalçın: 'Lens ile 5 kere konuştum, düzelmedi'

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Teknik Direktörü, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakmalarının nedenini Haber Global canlı yayınında açıkladı.Boyd'u beğenmesine rağmen mecbur kaldığını söyleyen Yalçın, "Tyler Boyd çok profesyonel bir oyuncu, yetenekleri sınırlı. O gün için en uygun oyuncu oydu.." ifadelerini kullandı.Lens'in uyarılarına rağmen gelişim göstermediğini belirten 48 yaşındaki hoca, "Lens'i ben kadro dışı bıraktım. Oyuncuyu durup dururken kadro dışı bırakmıyorum.Hafta içinde PAOK maçındaki pozisyonları kaç kere gösterdik!" diye konuştu.