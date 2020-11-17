Sergen Yalçın: 'Lens ile 5 kere konuştum, düzelmedi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakmalarının nedenini Haber Global canlı yayınında açıkladı.
Boyd'u beğenmesine rağmen mecbur kaldığını söyleyen Yalçın, "Tyler Boyd çok profesyonel bir oyuncu, yetenekleri sınırlı. O gün için en uygun oyuncu oydu. Tyler Boyd'dan memnun değilim diye bir şey söz konusu değil. Bir karar vermemiz gerekiyordu, öyle karar verdik." ifadelerini kullandı.
Lens'in uyarılarına rağmen gelişim göstermediğini belirten 48 yaşındaki hoca, "Lens'i ben kadro dışı bıraktım. Oyuncuyu durup dururken kadro dışı bırakmıyorum. Geçen seneden beri en az 5 toplantım var. Nasıl antrenman yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini anlattım. Bir türlü kendini toparlamadı. Hafta içinde PAOK maçındaki pozisyonları kaç kere gösterdik!" diye konuştu.
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Boyd'u beğenmesine rağmen mecbur kaldığını söyleyen Yalçın, "Tyler Boyd çok profesyonel bir oyuncu, yetenekleri sınırlı. O gün için en uygun oyuncu oydu. Tyler Boyd'dan memnun değilim diye bir şey söz konusu değil. Bir karar vermemiz gerekiyordu, öyle karar verdik." ifadelerini kullandı.
Lens'in uyarılarına rağmen gelişim göstermediğini belirten 48 yaşındaki hoca, "Lens'i ben kadro dışı bıraktım. Oyuncuyu durup dururken kadro dışı bırakmıyorum. Geçen seneden beri en az 5 toplantım var. Nasıl antrenman yapması gerektiğini, nasıl oynaması gerektiğini anlattım. Bir türlü kendini toparlamadı. Hafta içinde PAOK maçındaki pozisyonları kaç kere gösterdik!" diye konuştu.
SERGEN YALÇIN'IN TÜM SÖZLERİ, TIKLAYIN!