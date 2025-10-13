13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Sergen Yalçın, kulübeyi devreye sokacak

Beşiktaş'ın başında çıktığı hiçbir maçta 5 değişiklik hakkının tamamını kullanmayan Sergen Yalçın, yedek oyunculardan daha fazla rekabetin içinde olmalarını istedi.

calendar 13 Ekim 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın, kulübeyi devreye sokacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadro derinliğini ve kaliteli ayakları artırmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemini bekliyor.

Oyuncu değişikliklerinden sadece 2 gollük katkı alan tecrübeli hoca, yapılacak takviyelerin yanı sıra kulübeden de daha etkin yararlanmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı hiçbir maçta 5 değişiklik hakkının tamamını kullanmayan Yalçın yedek oyunculardan daha fazla rekabetin içinde olmalarını istedi.

YAKINDAN İLGİLENDİ


Tecrübeli teknik adam, milli arada ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcularla yakından ilgilendi. Özellikle fizik-kondisyon açısından yeterli olmayan isimleri ekstra çalıştırarak açıklarını kapatmayı büyük oranda sağladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.