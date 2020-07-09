Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı 32 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kasımpaşa karşısında geri dönmenin çok kolay olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Kasımpaşa çok güçlü bir takım, fizik gücü de var, oyun gücü de var. Biz çok zorlu bir maç oynadık, oyuncular tarafından da bakıyorum; gerçekten maça çıkmak çok zor. Tek dileğim sezonun en kısa süre içerisinde sakatlık olmadan tamamlanması. Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda futbolcularım sahaya karakter koydu. İnşallah kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz ama zorlu maçlarımız var. Umarım bu maçları kazanıp en iyi yerde bitiririz" dedi.



"GÖKHAN VE BURAK ÇOK ZOR"



Gökhan ve Burak'ın Malatyaspor karşısında oynayamayacağını ifade eden Yalçın, "Gökhan ve Burak Yılmaz sakatlandı ve çıktı, önümüzdeki maçta Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum. Herkes iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor, biz de bir şey diyemiyoruz. En iyi ve sağlıklı şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"BUNDAN SONRA KAZANMAYA..."



Kalan 3 maçta kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Sergen Yalçın "Bundan sonra sadece kazanmaya oynayacağız.Daha farklı bir tertiple sahaya çıkacağız. İnişli ve çıkışlı grafiğimiz var. Bu büyük takımlarda alışık olunan durum değil. Beşiktaş olarak hep kazanmak istiyoruz. İnşallah gelecek yıl için daha iyi bir grup oluşturacağız" ifadelerini kullandı.



"KONSANTRASYON PROBLEMİ VAR"



Pandemi sonrası konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın "Konsantrasyon kaybı tabii ki var, herkeste var. Başka takımlarda da var. Bizde de var, oyuncularda da var. Bu dönemde bir ay tatil yapıyorlardı, şimdi idman yapmayı pek istemiyorlar. Herkes için zor bir dönem." açıklamasını yaptı.



