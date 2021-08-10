Sergen Yalçın'ın Rachid Ghezzal kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başı hazırlıklarına katılmasa da, Ghezzal'e, Çaykur Rize maçında önemli bir görev yükleyecek. İşlemleri sona ererse sağ kanadı sırtlayacak olan başarılı oyuncu, Yalçın'ın en büyük hücum gücü olacak

Haber; Milliyet
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Sergen Yalçın'ın Rachid Ghezzal kararı
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10 Ağustos 2021 11:32
Transferde üst üste hamleler yapan ve son olarak Rachid Ghezzal ve kulübü Leicester City ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteğiyle bu transfere son noktayı koydu. Deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın taktik çalışmalarında, Ghezzal'e önemli bir görev vermeyi düşünüyor.

Leicester City ile kamp yapması ve antrenmanlara çıkması nedeniyle, bu oyuncunun gelir gelmez ilk on birde oynaması konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünen Sergen Yalçın, Ghezzal ile özel bir görüşme de yapacak. Hazırlık maçlarında rakip savunmanın kilidi açabilecek hamlelerde sıkıntı yaşayan Yalçın, bu nedenle Rachid Ghezzal'in transferinin bir an önce bitirilmesini istedi.

Savunmada stoper bölgesinde Welinton'un yerine Necip Uysal'ı oynatmayı düşünen, savunma önünde Souza ile Atiba'yı görevlendirmeyi planlayan Sergen Yalçın, transfer işlemlerinin yetişmesi durumunda Ghezzal'i de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor.


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