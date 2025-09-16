Sergen Yalçın'ın çaresi: Vaclav Cerny

Beşiktaş'ta orta sahadaki kritik eksikler nedeniyle Sergen Yalçın, Vaclav Cerny'yi 8 numaraya kaydıracak.

calendar 16 Eylül 2025 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın çaresi: Vaclav Cerny
Beşiktaş'ın cuma günü Göztepe ile oynayacağı maç öncesi orta sahanın merkezinden üç oyuncusu eksilmiş durumda.

Siyah beyazlılarda, Wilfried Ndidi ve Salih Uçan sakatlıkları, Orkun Kökçü ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın'ın Göztepe mücadelesinde Demir Ege'yi 6, Cerny'yi ise 8 numarada görevlendirebileceği kaydedildi.


ORKUN'UN ROLÜ CERNY'NİN

Cerny, Başakşehir maçında Rafa Silva oyundan alındıktan sonra ofansif orta saha olarak görev yaparken, El Bilal Toure'nin golünde de asiste imzasını atmıştı. Deneyimli futbolcunun bu kez Orkun'un rolünü üstlenebileceği aktarıldı.

BİR DİĞER SEÇENEK

Bir diğer seçenek ise Demir Ege ve Kartal'ın aynı anda sahada olması üzerine kuruldu. Bu durumda ise kulübeden oyuna dahil olabilecek orta saha bulunmuyor. Ön liberoda görev alabilecek tek isimse Necip olarak görülüyor. 

 
