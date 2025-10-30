30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide Sergen Yalçın 9, Domenico Tedesco ise ilk derbi heyecanını yaşayacak.

calendar 30 Ekim 2025 12:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Sergen Yalçın 9'uncu, Domenico Tedesco ise ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında daha önce 8 derbide görev yaptı.

Siyah-beyazlı takım bu derbilerden 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

- Fenerbahçe karşısında yenilgi görmedi

Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ile oynanan 3 derbide 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü.

Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda 7 kez ağları havalandırırken, 4 gol yedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın idaresinde Galatasaray ile oynanan müsabakalardan da ikişer galibiyet ve beraberlik, bir mağlubiyetle ayrıldı.

- Tedesco, Süper Lig'de ilk derbisine çıkacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Kariyerinde önemli müsabakalarda takımlarını yöneten 40 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'de ilk derbisine Beşiktaş deplasmanında çıkacak.

İtalyan teknik adam, daha önce görev aldığı Almanya ve Rusya liglerinde takımlarının başında toplamda 13 derbide görev yaptı.

- İkisi de sonradan göreve başladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbide kozlarını paylaşacak teknik direktörler Sergen Yalçın ile Domenico Tedesco, sezon başladıktan sonra teknik direktörlük koltuğunu oturdu.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sezona başlarken, konuk Fenerbahçe bir önceki yıl takımı çalıştıran Jose Mourinho'ya güvenerek yola çıktı.

Her iki ekip, Avrupa kupalarında alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktörleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göreve getirilirken, Fenerbahçe Domenico Tedesco'da karar kıldı.

- Sergen Yalçın 9, Tedesco 7 lig maçında görev yaptı

Süper Lig'de Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ta 9, Domenico Tedesco da Fenerbahçe'de 7 maçta görev aldı.

Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın yönetimindeki maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım ise Tedesco idaresindeki müsabakaların 4'ünü kazanırken, 3'ünde berabere kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.