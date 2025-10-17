17 Ekim
Sergen Yalçın'dan Orkun Kökçü'ye özel görev!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye saha içinde liderlik görevi verdi.

Sergen Yalçın'dan Orkun Kökçü'ye özel görev!
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir karar aldı. Deneyimli hoca, takım kaptanı kaleci Mert Günok'a destek olma amacıyla Orkun Kökçü'ye özel görev verdi.

SERGEN YALÇIN'DAN TALİMAT

Saha içindeki yeni liderlerin Mert Günok ile Orkun olduğunu futbolcularına ileten Sergen Yalçın, kaptanlardan saha içinde futbolculara sürekli uyarı yapmalarını istedi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 2 asistlik performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
