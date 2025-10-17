Sergen Yalçın'dan Orkun Kökçü'ye özel görev!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir karar aldı. Deneyimli hoca, takım kaptanı kaleci Mert Günok'a destek olma amacıyla Orkun Kökçü'ye özel görev verdi.
SERGEN YALÇIN'DAN TALİMAT
Saha içindeki yeni liderlerin Mert Günok ile Orkun olduğunu futbolcularına ileten Sergen Yalçın, kaptanlardan saha içinde futbolculara sürekli uyarı yapmalarını istedi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 2 asistlik performans sergiledi.
