Sergen Yalçın: 'Cenk Tosun hazır değil'

Teknik Direktörü, Türkiye Kupası'ndakimaçında ilk kez ilk 11'de yer alaniçin konuştu.Cenk'in henüz hazır olmadığını söyleyen Yalçın, "Cenk fizik olarak tam hazır değil. Ancak Aboubakar ve Larin'i dinlendirmemiz gerekiyordu, üst üste ağır maçlar oynadılar. Bugün için çok güçlü kalacaklarını düşünmediğimiz için Cenk Tosun'u tercih ettik, orayı dolduracaktır. Ben rotasyon denmesine katılmıyorum. Bugün kullandığımız futbolcuların hepsi 11'de oynattığımız oyuncular." ifadelerini kullandı.