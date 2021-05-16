Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı şampiyon yapan 4. yerli teknik adam oldu

Üçü de tarihe geçti

Daha önceki şampiyonlukları yabancılar getirmişti

Beşiktaş'ın şampiyonlukları

Sezon Teknik Direktör 1959-1960 Andras Kutik 1965-1966 Ljubisa Spajic 1966-1967 Ljubisa Spajic 1981-1982 Dorde Milic 1985-1986 Branko Stankovic 1989-1990 Gordon Milne 1990-1991 Gordon Milne 1991-1992 Gordon Milne 1994-1995 Christoph Daum 2002-2003 Mircea Lucescu 2008-2009 Mustafa Denizli 2015-2016 Şenol Güneş 2016-2017 Şenol Güneş 2020-2021 Sergen Yalçın

Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, son dönemlerde yerli teknik adamlar yönetiminde daha başarılı olmaya başladı.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 şampiyonluğunu yerli teknik adamlar idaresinde elde etti.Beşiktaş'ta görev alan Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan isimler oldu.Siyah-beyazlı ekibi 2008-2009 sezonu şampiyonluğun taşıyan Mustafa Denizli, Beşiktaş'ta bu sevinci yaşayan ilk yerli teknik direktör olarak tarihe geçti.Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde iki kez daha şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olarak önemli bir başarıya imza attı.Siyah-beyazlı ekibi bu sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın da tarihi bir başarı elde etti. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı formayla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yalçın, teknik direktör olarak da bunu başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğü döneminde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.Siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonuna kadar şampiyonlukları yabancı teknik adamlar yönetiminde elde etti.Beşiktaş'ta Andras Kutik, Ljubisa Spajic (2), Dorde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne (3), Christoph Daum şampiyonluk yaşayan yabancı isimler oldu.Not: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.