Sergen Yalçın: 'Balotelli bana hareket yaptı, seviyesiz'

BALOTELLI'NİN HAREKETİNİN NEDENİ; "BEYNİ YOK"

Teknik Direktörüile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Maçın telafisi olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "3-0'lık skorun ardından 3-3'e oyunun dönmesi talihsiz bir gece bizim adımıza. Geçen maç, bu maç, enteresan oyunlar oynuyoruz. Bu oyun hafife almaya gelecek bir oyun değil, bu oyun çok ciddiye alınması gereken sert bir oyun, zor bir oyun. Çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor skoru korumak için. Bizim için talihsiz bir gece oldu ama sezon içinde böyle şeyler olur, fazla abartmamak lazım. Oyuncularla birçok konuda herhalde tekrar konuşmamız gerekiyor. 2 puan kaybettik ama telafisi olmayan bir müsabaka değil." mesajını verdi.Maçın gereğinden fazla uzadığını söyleyen teknik adam, "Maç sonunda hakeme, maç bitmişti, 2 dakika fazla oynattı, neden fazla uzattığını sordum, sakatlık olduğu için uzattığını söyledi. Hakem demek ki sürenin uygun olmadığını düşündü ve uzattı, hakem arkadaşların kararı." diye konuştu.Sakatlıklar için "Oyuncuları arka arkaya oynatmak zorunda kalıyoruz. Diri oyuncuları oyuna koyduk ama sonradan oyuna soktuğumuz oyuncular katkı sağlamadı, bizim için en kötüsü buydu." ifadelerini kullandı.Balotelli'nin maçtan sonra kendisine hareket yaptığını belirten Yalçın, "." dedi.Geçen sezon Balotelli'nin Beşiktaş'a önerildiği belirtilmesi üzerine Yalçın, "Herkes kendi oyun düzenine göre oyuncu alıyor. Oyuncular her takımda oynayabilir. Kendi performansını gösterebileceği bir sürü camia var. Bu yaptığı hareketin açıklaması olamaz. Saygısızca ve basit bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.Saha zeminiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Zemin maalesef istediğimiz seviyede değil. Oyuncular da Dortmund maçında bundan şikayet etti. Zemin yeni yapıldı. Milli maç arasının ardından daha iyi olacağı söyleniyor, umarım öyle olur. Maçlar iyi zeminde oynanır. Futbolcular çok sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 2013'te yorumculuk yaptığı dönemde "" şeklinde bir açıklamasının olduğu ve Mario Balotelli'nin de bu açıklamaya yanıt olarak bu hareketi yaptığı ortaya çıktı.