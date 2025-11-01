Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Fenerbahçe karşısında

Teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.
Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geçiren Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip oldu. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla söz konusu karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.
