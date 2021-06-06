Sergei Rebrov'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin hoca alternatifleri arasında gösterilen Sergei Rebrov'un yeni adresi netleşti

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergei Rebrov'un yeni takımı belli oldu
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06 Haziran 2021 21:47
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Sergei Rebrov yeni takımını buldu.

Son olarak Ferencvaros'ta görev alan Ukraynalı teknik adam, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ain'in başına geçti.

Al Ain'den yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Sergei Rebrov olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Macaristan'da Ferencvaros ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, kulübü 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.

"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALDIM"

Birçok iyi teklif aldığını belirten Ukraynalı teknik adam, "AEK'nın bir numaralı adayıydım ancak Ferencvaros ile sözleşmem vardı. Sonuna kadar beklediler ancak sonra başka bir şey seçme kararı aldılar. Birçok kulüp gelecek sezon hangi teknik adamla başlayacağını belirledi o yüzden benim için çok opsiyon yoktu ancak gerçekten çok iyi teklifler almış durumdaydım" ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan'da Ferencvaros ile 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, kulübü 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.




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