Serdar Topraktepe: 'Yeni bir başlangıç yapalım'

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Kartal, geçici teknik direktör Serdar Topraktepe'nin yönetiminde kötü gidişe son verdi.
"KULÜP DNA'SINI BİLİYOR"
Sakatlığı bulunan Mert Günok'un yerine Ankaragücü karşısına ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, performansıyla geçer not aldı. Genç kaleci, kalan haftalarda daha fazla forma şansı bulabilir.
Karşılaşma sonrası geçici teknik adam Serdar Topraktepe hakkında konuşan Destanoğlu, "Serdar hoca, bu kulübün DNA'sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyaloğu olan bir hocaydı. Bizimle hep irtibat halindeydi. Ankaragücü maçı için sahada neler yapmamız gerektiğini söyledi. Biz de çıkıp oynadık" ifadelerini kullanmıştı.
"YENİ BAŞLANGIÇ YAPALIM"
Serdar hocanın, Ankaragücü mücadelesi öncesinde soyunma odasında yaptığı toplantıda taktik konusunda çok değinmeden motivasyon üzerinde durduğu ve takımı ateşleyerek elde edilen zaferde önemli pay sahibi olduğu ortaya çıktı.
Serdar Topraktepe'nin, "Beşiktaş forması ağırdır. İlk sahaya çıktığımda dizlerimin bağı çözülmüştü. Herkes bu şanlı formayı taşıyamaz. Herkese de nasip olmaz. Çıkın, bu yükü sırtlayıp götürün. Kötü sezonda ve havada sizlere destek için tribüne gelenlere galibiyetten başka verecek bir şeyimiz yok. Yeni başlangıç yapalım. Oynayan oynamayan tüm kadroya güveniyorum" diyerek maça motive etti ve böylece galibiyet geldi.
Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Kartal, geçici teknik direktör Serdar Topraktepe'nin yönetiminde kötü gidişe son verdi.
"KULÜP DNA'SINI BİLİYOR"
Sakatlığı bulunan Mert Günok'un yerine Ankaragücü karşısına ilk 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, performansıyla geçer not aldı. Genç kaleci, kalan haftalarda daha fazla forma şansı bulabilir.
Karşılaşma sonrası geçici teknik adam Serdar Topraktepe hakkında konuşan Destanoğlu, "Serdar hoca, bu kulübün DNA'sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyaloğu olan bir hocaydı. Bizimle hep irtibat halindeydi. Ankaragücü maçı için sahada neler yapmamız gerektiğini söyledi. Biz de çıkıp oynadık" ifadelerini kullanmıştı.
"YENİ BAŞLANGIÇ YAPALIM"
Serdar hocanın, Ankaragücü mücadelesi öncesinde soyunma odasında yaptığı toplantıda taktik konusunda çok değinmeden motivasyon üzerinde durduğu ve takımı ateşleyerek elde edilen zaferde önemli pay sahibi olduğu ortaya çıktı.
Serdar Topraktepe'nin, "Beşiktaş forması ağırdır. İlk sahaya çıktığımda dizlerimin bağı çözülmüştü. Herkes bu şanlı formayı taşıyamaz. Herkese de nasip olmaz. Çıkın, bu yükü sırtlayıp götürün. Kötü sezonda ve havada sizlere destek için tribüne gelenlere galibiyetten başka verecek bir şeyimiz yok. Yeni başlangıç yapalım. Oynayan oynamayan tüm kadroya güveniyorum" diyerek maça motive etti ve böylece galibiyet geldi.