Serdar Gürler: "O Avrupa biletini alacağız!"

Medipol Başakşehirli futbolcu Serdar Gürler, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Gürler: 'O Avrupa biletini alacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2023 23:42
Medipol Başakşehirli futbolcu Serdar Gürler, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından konuştu.

Serdar Gürler yaptığı açıklamada, "Bugün oğlumun doğum günüydü. Yanında olamadım ama finali ona armağan ediyorum." dedi.

Ayrıca, "Onu kupanın içine oturtacağım. 90 dakika boyunca oyuna hakimdik. Büyük oyuncular böyle maçlarda ortaya çıkıyor. Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. O Avrupa biletini alacağız." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery